مادورو: التجميد الأمريكي لأموال فنزويلا المخصصة للقاحات كورونا "سرقة"

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة نظيره الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن نحو 10 ملايين دولار من الأموال الفنزويلية المخصّصة لنظام كوفاكس الذي يُعنى بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأكّد مادورو أنّ هذه الأموال، وهي آخر دفعة من جانب بلاده للاستفادة من نظام كوفاكس، قد جُمّدت بسبب العقوبات الأمريكيّة المفروضة على فنزويلا، مندّداً بحصول عمليّة "سرقة".

وقال مادورو في كلمة متلفزة "جاء نظام كوفاكس ليُعلن لنا مؤخّراً، في رسالة رسميّة، أنّ آخر عشرة ملايين دولار (...) قد جمّدتها حكومة الولايات المتحدة. ماذا يُسمّى ذلك؟ سرقة، عقوبات إجراميّة، إجراءات إجراميّة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة ضدّ فنزويلا".

وأضاف "أطالب (...) بأن توقِف حكومة جو بايدن تجميد أموال فنزويلا المخصصة لشراء لقاحات كوفاكس، وأن ترفع حكومة جو بايدن تجميد أموال اللقاحات (المخصصة) لشعب فنزويلا".

وجُمّدت هذه الملايين العشرة من قبل بنك سويسري في إطار "تحقيق"، على ما أوضحت من جانبها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات، خصوصاً الماليّة، على فنزويلا، وهي على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي، لا تعترف بمادورو رئيساً للبلاد.