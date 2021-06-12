شاهد: أقنعة ضخمة لقادة مجموعة السبع في مظاهرة لنشطاء بيئيين في بريطانيا

طالب أعضاء بمجموعة أوكسفام البيئية اليوم السبت قادة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى باتخاذ قرارات جدية لمكافحة تغير المناخ.
وارتدى النشطاء السبعة أقنعة ضخمة لقادة الدول المشاركة في قمة المجموعة وأعربوا عن مطالبهم بالجلوس على شاطئ مدينة فولماوث البريطانية.
كذلك عرض النشطاء قنينة زجاجية كبيرة تحمل رسالة كُتب عليها أحرف "إس أو إس" بالإنجليزية وهي الأحرف المعروفة كاختصار لطلب النجدة والمساعدة.
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