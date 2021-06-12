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فرنسا

شاهد: بيع بطاقات ألعاب "بوكيمون" بأسعار تصل إلى 10 آلاف يورو في باريس

بقلم:  يورونيوز
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بطاقات بوكيمون نادرة تعرض للبيع في مزاد بباريس - فرنسا
بطاقات بوكيمون نادرة تعرض للبيع في مزاد بباريس - فرنسا   -   حقوق النشر  AFP
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وصل سعر بعض من بطاقات ألعاب بوكيمون إلى عشرة آلف يورو في معرض خاص في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال فلوريان بورغيه، وهو خبير بالروايات الكوميدية، إن أكثر البطاقات طلباً هي تلك التي ظهرت منذ بداية إطلاق بطاقات لعبة "بوكيمون" في فرنسا.

وأضاف: "لدينا ندرة في بعض البطاقات لأنه عندما اشترى الناس حزمة من البطاقات عند بداية إطلاق اللعبة، كانت هناك بطاقات شائعة ومكررة، وبطاقات نادرة. وهذه البطاقات النادرة ، كانت بالفعل نادرة جدا في ذلك الوقت والآن هي الأكثر طلبا".

وقال بورغيه: "بين بطاقة تالفة وبطاقة بحالة جيدة جداً، يمكن مضاعفة السعر بعشرة أو عشرين أو بثلاثين بالمئة حسب مدى اهتمام المعجبين بهذه البطاقة.