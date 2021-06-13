ماهي الطريقة التي تتبعها كاليفورنيا للحفاظ على سمك السلمون في ظل انتشار الجفاف؟

لمواجهة جفاف مزمن بدأ موسمه مبكرا هذا العام، وجدت ولاية كاليفورنيا الحل لمساعدة أسماكها الشهيرة من نوع سلمون شينوك على بلوغ المحيط الهادئ رغم التدفق الضعيف في الأنهر أو ارتفاع حرارة المياه، ويتمثل بنقل صغار هذه الأسماك برا بواسطة شاحنات صهاريج.

تولد هذه الأسماك المهاجرة في الأنهار وتسبح إلى المحيط حيث تصل إلى مرحلة البلوغ وحيث قد تبقى لسنوات عدة، قبل أن تعود إلى موطنها لتتكاثر وتموت في النهاية.

لكن الأنهار التي يضربها الجفاف مع تدفق ضئيل جدا ومياه دافئة بشكل غير عادي تعطل هذه الدورة بشكل مميت، ما دفع هيئة إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا إلى اتخاذ "إجراء استباقي لنقل ملايين أسماك السلمون التي تتم تربيتها في مزارع سمكية" إلى البحر.

وقال جيسون جوليان مدير مزرعة سمكية في شمال كاليفورنيا في بيان صدر أخيرا "أثبتت عملية نقل صغار السلمون إلى مجرى المياه أنها أحد أفضل السبل لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة خلال فترات الجفاف".

وفيما يعود تاريخ نقل السلمون البري إلى الثمانينات، فإن ظروف الجفاف التي حلت مبكرا هذا الصيف، تعني أن السلطات تخطط لزيادة حجم العملية بنسبة 20 في المئة.

وستسافر شاحنات محملة بقرابة 17 مليونا من صغار السلمون، أكثر من 48 ألف كيلومتر بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، ما يساعد هذه الأسماك على تجنب الجداول حيث هلك عدد كبير منها في الماضي.

ومن بين المزارع السمكية المستفيدة من هذه العملية "فيذر ريفر هاتشيري" الواقعة أسفل سد في شمال ساكرامنتو والتي تنتج سنويا حوالى ثمانية ملايين من أسماك السلمون هذه التي تعود بشكل طبيعي إلى الأنهار التي ولدت فيها.

أنشئت المزرعة عام 1967 بهدف أن تحل مكان مواقع التفريخ الطبيعية فوق سد أوروفيل والتي تعرضت للتدمير، من خلال "سلم سمك"، وهو عبارة عن قناة ضيقة يبلغ طولها حوالى 1,6 كيلومتر مع درجات من صنع الإنسان تحاكي منحدرات جدول جبلي.

وقالت مديرة المزرعة آنا كاستنر لوكالة فرانس برس أثناء زيارة أخيرة للمكان "الأسماك ستهاجر لأن غريزتها تكمن في الذهاب إلى المنبع عندما تكون جاهزة للتكاثر".

في أحد الأيام في أواخر أيار/مايو، كانت العشرات من أسماك السلمون في أعلى السلم في انتظار نقلها إلى حوض المزرعة حيث يتم تهدئة الأسماك القوية، التي يمكن أن يتجاوز وزنها 22,5 كيلوغراما، من أجل تحديدها وإعطائها جرعات فيتامينات.

ولاحقا، يتم جمع السلمون الجاهز للتكاثر ثم توضع حوالى 20 مليون بيضة في صوان مخصصة لفترات الحضانة على أن تقوم برحلة العام المقبل إلى المحيط الهادئ.

وبحسب كاستنر، فإن العملية الاصطناعية بأكملها تعني أن "فرص البقاء في المزرعة أعلى بكثير مما تكون عليه في الأنهار" مع فقس 85 في المئة تقريبا من البيوض ونقل الأسماك إلى الأنهار أو البحر قرب سان فرانسيسكو ومونتيري.

وأعلنت سلطات كاليفورنيا هذا الصيف حالة طوارئ بسبب الجفاف في أكثر من 40 مقاطعة من أصل 58 مقاطعة في كاليفورنيا.

وتصنّف الظروف في مقاطعة بوت حيث يقع سد أوروفيل على أنها "استثنائية"، وهي أعلى فئة.

ومع تفاقم أزمة تغير المناخ، من المرجح أن تتدهور الظروف إلى حين عودة الأمطار في غضون خمسة إلى ستة أشهر.

وأوضحت كاستنر "نريد التأكد من أن لدينا أفضل فرصة متاحة لهذا النوع من الأسماك لأننا لا نعرف ما الذي سيحصل... إنها لا تمطر".