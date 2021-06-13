أطلق عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اليوم الأحد خدمة جديدة لتوزيع زجاجات ماء زمزم على المعتمرين والحجاج دون تلامس بواسطة "الروبوت الذكي".

الرئيس العام يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.https://t.co/Dx0zt1JkyF#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/yo8CTVmfaw — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 12, 2021

وأشاد السديس بالتقنية الجديدة التي تأتي للمساعدة على الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة شؤون المسجدين عن السديس قوله إن "التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين".

ويأتي الكشف عن الروبوت الذكي لنقل ماء زمزم وسط استعدادات السعودية لموسم الحج الشهر المقبل.

وكانت المملكة قد أعلنت أن مناسك حج هذا العام ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.