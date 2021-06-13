شاهد: عودة عشاق الرقص والحفلات إلى حلبات النوادي الليلية في واشنطن

يمكن لعشاق الحفلات التدفق مرة أخرى على صالات الرقص والنوادي الليلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد رفعت السلطات جميع القيود التي فرضتها بسبب وباء كوفيد-19 على الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه في واشنطن.