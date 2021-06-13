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شاهد: عودة عشاق الرقص والحفلات إلى حلبات النوادي الليلية في واشنطن

يمكن لعشاق الحفلات التدفق مرة أخرى على صالات الرقص والنوادي الليلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وقد رفعت السلطات جميع القيود التي فرضتها بسبب وباء كوفيد-19 على الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه في واشنطن.

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