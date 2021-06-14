قاضية أمريكية ترفض دعوى موظفين على مستشفى اشترط حصولهم على اللقاح

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية أقامها أكثر من 100 موظف في واحد من أكبر مستشفيات تكساس للاحتجاج على إلزامية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت القاضية لين هيوز السبت إن "الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا ليس أمراً غير قانوني".

وبحسب الموظفين الـ117 الذين قرروا إقامة الدعوى، فإن اشتراط مستشفى "هيوستن ميثوديست" تلقي الموظفين اللقاح غير قانوني لأنه في ذلك الوقت كانت الجرعات المتاحة محجوزة للأشخاص الأكثر عرضة ولم تكن تغطي جميع السكان.

وكان المستشفى حدد موعدا نهائيا في 7 حزيران/يونيو للموظفين ليثبتوا تلقيهم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح أو يفصلون.

كما أن القاضية أسفت لتشبيه جينيفر بريدجز، وهي واحدة من موظفي المستشفى، التهديد بالفصل من العمل لعدم تلقي اللقاح بـ"التجارب الطبية القسرية أثناء الهولوكوست".

وكتبت هيوز "تشبيه إلزامية الحصول على اللقاح بالتجارب الطبية الذي أجريت في معسكرات الاعتقال أمر مرفوض تماما".

تضم هيوستن أكبر مجمع طبي في العالم، "تكساس ميديكل سنتر"، وهو حي يضم مستشفيات ومراكز للبحوث.

ويعمل في المركز أكثر من 106 آلاف موظف في الرعاية الصحية ويستقبل حوالى 10 ملايين مريض سنويا.

في الولايات المتحدة، تلقى أكثر من 173 مليون شخص، أو أكثر من 50 في المئة من السكان، حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.