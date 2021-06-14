شاهد: الحرب على الفئران تشتعل في أستراليا والمزارعون يلجأون لمصائد مبتكرة

يواصل المزارعون في مناطق واسعة من الأراضي الزراعي في نيو ساوث ويلز الأسترالية مكافحة "طاعون الفئران" الذي انتشر بكثافة غير مسبوقة، في البلاد، وسط مخاوف بأن تنجو هذه القوارض من أشهر البرد، لتبدء مع حلول فصل الصيف بالتكاثر والانتشار على مساحات أوسع.

والانتشار الحالي لـ"طاعون الفئران" جاء بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت السنة الماضية على البلاد التي كانت ترزح قبلها تحت وطأة جفاف استمر أربعة سنوات.

وفي وقت طلبت الحكومة المحلية من الهند توريدها 5000 لتر من سمّ "بروماديولون" الممنوع لتسببه بنفوق حيوان أخرى منها النسور والحيوانات الأليفة، أخذ الفلاح يستخدمون وسائل لمكافحة الفئران من خلال مصائد مبتكرة، من بينها تلك تعمل على قتل الفأر من خلال استدراجه على حوض ماء ليموت غرقاً.

وتحذر جمعية المزارعين الأسترالية من أن طاعون الفئران الخارج عن السيطرة قد يستمر لمدة عامين في حال لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لقتل ملايين القوارض.

وفي حين يؤكد وزير الزراعة آدم مارشال أن المنطقة المنكوبة بـ"طاعون الفئران" تواجه أزمة "اقتصادية واجتماعية"، فإن المسؤولين يقدرون أن الخسائر المادية المترتبة جراء هذه الأزمة ستبلغ نحو 775 مليون دولار أمريكي (640 مليون يورو) في فصل الشتاء وحده.