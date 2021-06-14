بايدن يعد بأن يدافع عن "وحدة أراضي" أوكرانيا ويحدد لبوتين "خطوطه الحمراء"

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في بروكسل، بأن يدافع عن "وحدة أراضي" أوكرانيا، مشددا على أن ذلك يمثل إرادته وإرادة الناتو، وأدان بايدن في الآن نفسه ما وصفه "بالأعمال العدوانية الروسية".

ووعد بايدن أيضا بأن يحدد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خطوطه الحمراء"، خلال لقائهما المرتقب اليوم الأربعاء في جنيف، وأضاف بايدن قوله: "لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها".

وكانت موسكو ضمت شبه جزيرة القرم سنة 2014، ودعمت الإنفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني. وقال بايدن إن الحلف سيقوم بما في وسعه حتى تتمكن أوكرانيا من "مقاومة العدوان"، لكنه أوضح أن مسالة انضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، والتي يطالب بها الرئيس فلاديمير زلنسكي بشدة، لا ترتبط به، وإنما ترتبط بقرار ثلاثين عضوا في الحلف.

ووصف بايدن بوتين بالرجل "الذكي" و"الصلب"، مضيفا قوله: "لكن عليه أن يفهم أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن إذا حصلت، ستكون "مأساة".