توجيه تهمة الإرهاب للمشبته به في تنفيذ الاعتداء الذي راحت ضحيته عائلة مسلمة في كندا 

وجه القضاء الكندي تهمة الإرهاب للمشبته به في تنفيذ الاعتداء الذي راحت ضحيته عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.

وقُتل أربعة من أفراد عائلة أفضل ذات الأصول الباكستانية- زوجان وابنتهما وجدتها - بينما كانوا يتنزهون بالقرب من منزلهم الأحد الماضي عندما قام شاب يبلغ من العمر 20 عاما بدهسهم بسيارة بيك-آب كان يقودها، في عملية سببت صدمة في البلاد ووصفها رئيس الحكومة جاستن ترودو بـ"الإرهابية".

ونجا ابن آخر للزوجين يدعى فايز (تسع سنوات) لكنه أصيب بجروح خطيرة.

وحضر مئات من الأشخاص مراسم تشييع عامة في الهواء الطلق - في ساحة كبيرة مخصصة للسيارات وملعب لكرة القدم مجاور لمركز إسلامي- السبت، أمام التوابيت الأربعة التي لفت بالعلم الكندي.

وقال السفير الباكستاني في كندا رضا بشير طرار في كلمة مقتضبة إن "لفّ نعوشهم بالعلم الكندي الجميل دليل على أن الأمة الكندية بأكملها معهم".

وبثت القنوات التلفزيونية الكندية الكبرى المراسم مباشرة على الهواء. وبعد الخطب والصلاة على أرواحهم، انطلق الموكب إلى المقبرة الإسلامية لدفن سلمان أفضل (46 عاما) وزوجته مديحة (44) وابنتهما يمنى (15 عاما) وجدتها طلعت (74 عاما).

ودان رئيس الوزراء جاستن ترودو الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي" معتبرا أنه ارتكب "بدافع الكراهية"، ووعد خصوصا بتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة.

وتم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية وتظاهرات الدعم في جميع أنحاء كندا.

وكان آلاف شاركوا مساء الجمعة في مسيرة في شوارع مدينة لندن التي يبلغ عدد المسلمين فيها حوالى 30 ألف شخص.