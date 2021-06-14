شاهد: المجر تُنظم أكبر مهرجان للسيارات في أوروبا على الطرق الوعرة

أقيم مهرجان بابود للطرق الوعرة في المجر(Babod Off-Road) في بلدة سوموجيبابود يوم الأحد وقدم متعة خالصة لجميع السكان المحليين والزوار الأجانب.

خلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام ، شاهد 15000 زائر مجموعة متنوعة من المركبات تصل إلى 2000 مركبة على الطرق الوعرة تقاوم الطين والوحل والأوساخ.