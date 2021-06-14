شاهد: متظاهرون يحرقون علم رابطة دول جنوب شرق آسيا مع بدء محاكمة أون سان سو تشي

سار حوالي 100 متظاهر في بلدة تاموي في يانغون بميانمار، وهم يهتفون "لننهي الديكتاتورية العسكرية" و "لنقضي على الجيش الفاشي"، كما تم حرق علم يمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
من ناحية أخرى، سيتم الاستماع لأول مرة إلى شهادة الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي في محكمة المجلس العسكري يوم الاثنين، وقد وجه المجلس العسكري مجموعة متنوعة من التهم ضد الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
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