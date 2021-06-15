تقرير: ارتفاع في أعداد أنصار اليمين المتطرف في ألمانيا عام 2020

قالت السلطات الألمانية الثلاثاء إن عدد أنصار اليمين المتطرف في البلاد ارتفع العام الماضي، كما سعى "النازيون الجدد" للانضمام إلى الاحتجاجات ضد القيود المرتبطة بالوباء.

وأشار وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إلى أن السلطات أحصت 33300 متطرف من اليمين المتطرف في عام 2020، بزيادة قدرها 4٪ تقريبًا عن العام السابق.

قال سيهوفر إن "المتطرفين اليمينيين كانوا قادرين مرارًا وتكرارًا على التظاهر جنبًا إلى جنب" مع المعارضين غير المتطرفين والذين كانوا يحتجون على القيود المفروضة بسبب الوباء.

وأضاف الوزير أنه من المثير للقلق "أن المتظاهرين في كثير من الأحيان لا ينأون بأنفسهم عن المتطرفين اليمينيين الذين يسيرون بينهم".

وفقًا للبيانات المنشورة في تقرير سنوي صادر عن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، ووكالة الاستخبارات المحلية المعروفة باختصارها الألماني (BfV) ، يُعتقد أن حوالي 40٪ من المتطرفين اليمينيين في ألمانيا يدعمون استخدام العنف من أجل غايات سياسية.

قال رئيس (BfV) توماس هالدينفانغ إن ما يسمى بـ "اليمين الجديد" هو المسؤول عن الكثير من مظاهر التطرف الأخير. ووصف أنصارها بأنهم "مثقفون واعون من الناحية الفكرية" ، وقال إن وكالته تراقب الحركة عن كثب، والتي ارتبطت أجزاء منها بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وصرح هالدينفانج للصحفيين في برلين أن "اليمين الجديد يقدم التبرير الأيديولوجي لأعمال المتطرفين اليمينيين العنيفين". "إنهم يتحدثون من الصباح حتى المساء أن هناك استبدالًا كبيرًا للسكان يحدث في ألمانيا وأن هذا يحتاج إلى مقاومة."

قال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، إن تقرير (BfV) الأخير أظهر "المدى المذهل الذي تزايد فيه الخطر على الحياة اليهودية في ألمانيا".

وحث شوستر الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية على العمل ضد معاداة السامية والتطرف، مع مراقبة الشعبويين اليمينيين عن كثب.

واتهم شوستر حزب "البديل من أجل ألمانيا" وبعض وسائل الإعلام بتأجيج الوضع المتوتر بالفعل قبل إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد في سبتمبر المقبل.

كما أشار تقرير (BfV) إلى زيادة في عدد المتطرفين اليساريين العام الماضي مقارنة بعام 2019، غير أن نسبة قليلة فقط اعتُبرت داعمة للعنف.

وذكر التقرير أن عدد الإسلاميين ظل مستقرا العام الماضي.