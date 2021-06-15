شاهد: المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كورونا تنطلق في إدلب السورية

بدأت في المناطق السورية التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة شمال غرب البلاد المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، التي تستهدف المسنين وذوي الأمراض المزمنة.
وفي مخيم التح، أحد المخيمات الكثيرة التي يسيطر عليها معارضو الحكومة السورية، والواقع في بلدة باتنته بريف إدلب تمّ يوم أمس الاثنين تطعيم نحو 55 شخصاً، بحسب مدير المخيم.
وكانت المرحلة الأولى من حملة التطعيم انطلقت في إدلب مطلع شهر أيار/مايو الماضي، واستهدفت حينها الطواقم الطبية وعمّال الإغاثة في مناطق سيطرة الفصائل بالمحافظة ومحيطها حيث يعيش قرابة أربعة ملايين شخص، أصيب منهم أكثر من 21 ألف بفيروس كورونا الذي فتك بمئات الأشخاص.
وتسلّمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بإدلب في الحادي والعشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي أول دفعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وتضمّنت نحو 53 ألف جرعة.
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