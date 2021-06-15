قام أربعة خبراء من مرصد بركان غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالصعود إلى قمة جبل نيراغونغو، الذي شهد ثوران بركانه الشهر الماضي. وقام الخبراء بأخذ عينات وإجراء مسوحات جيوديسية. وأظهرت الصور فوهة البركان بعيد وصول فريق علماء البراكين برفقة حراس منتزه فيرونغا الوطني إلى القمة.

وأدى ثوران بركان نيراغونغو شمال غوما في 22 أيار/مايو إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلا وفق حصيلة رسمية وتدمير مئات المنازل وأجبر حوالى 40 ألف على النزوح اعتبارا من 27 أيار/مايو خشية ثوران جديد قد يؤدي إلى قذف حمم على المدينة نفسها أو انفجار "جيوب من غاز الميثان" تحت بحيرة كيفو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.