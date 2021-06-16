توفيّ عن 76 عاماً وترك خلفه 39 زوجة و94 ولدا و33 حفيدا..تعرّف على صاحب "أكبر عائلة في العالم"

كان لديه 39 زوجة و94 ولدا و33 حفيدا..تعرف على صاحب "أكبر عائلة في العالم" توفي عن 76 عاماً

توفي يوم الأحد زعيم طائفة دينية هندية تمارس تعدد الزوجات، تاركًا وراءه ما قد يكون أكبر عائلة في العالم.

وقد اختلفت تقارير عديدة عن الحجم الدقيق لأسرة زيونا تشانا البالغة من العمر 76 عامًا، لكن رويترز تقدر العدد بـ39 زوجة و 94 ولدا.

وأكد زورامثانغا، رئيس وزراء ولاية ميزورام مسقط رأس زيونا في الهند، وفاته على تويتر. وقال المسؤول إن قرية زيونا "أصبحت نقطة جذب سياحي رئيسية في الولاية بسبب العائلة".

"أنا أعتبر نفسي رجلًا محظوظًا"

كان زيونا تشانا زعيم "تشانا باول"، وهي طائفة مسيحية تمارس تعدد الزوجات. وقد أسس والده هذه الطائفة في عام 1942، وتفيد رويترز أن لديها مئات العائلات في عضويتها.

وأفادت الوكالة أيضًا أن زيونا تزوج زوجته الأولى عندما كان عمره 17 عامًا، وقال ذات مرة إنه "تزوج 10 زوجات في عام واحد".

أدرجت أكاديمية التسجيلات العالمية وهيئة لندن للأرقام القياسية (London World Records) عائلة زيونا على أنها الأكبر في العالم.

قبل وفاته، بلغ عدد أفراد عائلته 134 فردًا، إلى جانب 33 حفيدًا. ومع ذلك، فإن زعيم طائفة المورمون المتعددة الزوجات في كندا، وينستون بلاكمور، لديه 27 زوجة "روحية" - بما في ذلك بعض الزوجات التي اعترف بأنها كانت قاصرة عندما تزوجها، وحوالي 150 ولدا.

في عام 2017، أدين بلاكمور بتعدد الزوجات وحُكم عليه لاحقًا بالإقامة الجبرية. ويعتبر تعدد الزوجات غير قانوني في كندا، كما هو الحال في الهند.

ومع ذلك، فقد سُمح لطائفة "تشانا" بممارسة طقوسها الزوجية في ولاية ميزورام، لأن سلطات الدولة قررت أن تعدد زوجات الرجال يعتبر جزءًا من عادات الطائفة.

وعاش زيونا مع عائلته الكبيرة في مبنى وردي من أربعة طوابق مع حوالي 100 غرفة في إحدى قرى ولاية ميزورام الحدودية مع بنغلاديش وميانمار. يشار إلى المبنى من قبل عائلته باسم "منزل الجيل الجديد"، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز، ويضم مهجعًا مشتركًا بين الزوجات بالقرب من غرفة خاصة لزيونا.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن زيونا مات يوم الأحد بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكان زيونا قد أكد لرويترز في مقابلة عام 2011 أنه يريد أن تنمو أسرته الكبيرة بشكل أكبر. وقال: "أنا مستعد لتوسيع أسرتي ومستعد للذهاب إلى أي حد من الزواج".

وأضاف: "لدي الكثير من الأشخاص لأعتني بهم أكثر فأكثر، وأنا أعتبر نفسي رجلًا محظوظًا".