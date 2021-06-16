مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية عند قرية حزما بالقرب من مدينة القدس في الضفة الغربية الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن محاولة هجوم على جنود "دهسا أو طعنا".

وقالت الوزارة إنها أبلغت بمقتل مي خالد يوسف عفانة (29 عاما)، من بلدة أبو ديس الملاصقة لمدينة القدس. من جهته، قال الجيش إنه أحبط محاولة هجوم بسيارة خرجت السائقة بعد ذلك حاملة سكينا.

والفلسطينية التي قتلت محاضرة جامعية تحمل شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية وتعمل محاضرة في جامعة الاستقلال الأمنية، وفق ما أفادت مصادر من قريتها أبو ديس.

وذكرت هذه المصادر أن الفتاة كانت دخلت طريقا بالخطأ يقوم الجيش الاسرائيلي بحفرها في منطقة حزما، حيث تم إطلاق النار عليها.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجوما. وقال إن "مهاجمة حاولت الاندفاع نحو عدد من جنود الاحتلال يؤمنون عمليات هندسية" قرب حزما.

وأضاف "بعد محاولة الهجوم بعملية دهس نزلت المهاجمو من سيارتها وفي يدها سكين". وقال الجيش في بيان إن "الجنود ردوا بفتح النار باطلاق النار على المهاجمة وقاموا بتحييدها".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم يوضح الجيش ما إذا كانت قتلت.

وتأتي هذه الحادثة مع تصاعد التوتر في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذ قصفت إسرائيل مواقع لحركة حماس ليل الأربعاء الخميس قالت إنه رد على إطلاق بالونات من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وهذه هي السيدة الثانية التي يتم قتلها برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال أقل من اسبوع وفي الظروف نفسه، إذ أعلن الجيش قبل أربعة مقتل فتاة كانت تحمل سكينا عند حاجز قلنديا الذي يفصل مدينة رام الله عن مدينة القدس.