شاهد: روبوتات ذكية توزع ماء زمزم في مكة المكرمة لتجنب الاحتكاك بين الحجاج

تقوم روبوتات ذكية بتوزيع ماء زمزم على الحجاج بمكة المكرمة في محاولة لتجنب الاحتكاك بين العمال والأشخاص بناء على التدابير المعمول بها للتصدي لوباء كوفيد-19 قبل موسم الحج المقبل في الحرم المكي. وحسب بدر اللقماني، رئيس دائرة مياه زمزم بالحرم المكي الشريف فإن الهدف من الروبوت الذكي هو تطبيق الخدمة الذاتية دون أي اتصال بين الناس، وهذه الخدمة تدخل في إطار الأنشطة التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ستسمح لـ 60 ألف مقيم فقط تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بأداء فريضة الحج هذا العام، وبالتالي سيتم تعليق فريضة الحج للمسلمين من خارج المملكة للعام الثاني على التوالي.