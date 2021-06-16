شاهد: وصول أول رحلة طيران لمغاربة مقيمين بالخارج إلى مطار وجدة بعد فتح الحدود

حطت أمس الثلاثاء أول رحلة جوية تحمل مغاربة مقيمين بالخارج بمطار وجدة أجدان في أول يوم من عودة المغرب لاستقبال الرحلات الجوية عقب الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشكى العديد من المغاربة المقيمين في الخارج من ارتفاع أسعار الرحلات الجوية والبحرية والفنادق مما صعّب من عودتهم.

إلا أن الملك محمد السادس تدخل بإصدار تعليماته لتسهيل عودة مغاربة العالم بأثمان منخفضة.

وأعرب العائدون عن سعادتهم بقرار الملك الذي مكنهم من العودة لزيارة ذويهم بعد شهور طويلة أُغلقت فيها الحدود الجوية والبرية بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد أعلن الأسبوع الماضي عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب بدءا من أمس الخامس عشر من يونيو – حزيران.

وقسم البروتوكول الصحي المغربي للمسافرين الدول إلى لائحتين، تقتضي أن يقدم الوافدون من دول اللائحة "أ" شهادات تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لكوفيد-19 أو اختبار سلبي للكشف عن الفيروس لا تتجاوز مدته 48 ساعة من مواعيد رحلاتهم.

أما العائدون من دول اللائحة "ب" فيتوجب عليهم تقديم نتيجة اختبار سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق التي حددتها السلطات المغربية.