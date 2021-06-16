شاهد: تاج محل يعيد فتح أبوابه مع تراجع الإصابات بكوفيد-19 في الهند

أعاد موقع تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه الأربعاء، إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بعد شهرين من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.

وفي أغرا بولاية أوتار براديش حيث الضريح الرخامي الأبيض الضخم، بدا بعض المرشدين السياحيين والتجار متفائلين بعيد إعادة الافتتاح.

وفي هذا اليوم الأول، سُجل إقبال ضعيف من الزوار خصوصا في ظل تحديد السلطات حدا أقصى للوافدين إلى المعلم بلغ 650 شخصا يوميا.

ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومترا جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631.

ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطابا للزوار في الهند إذ يبلغ عددهم سنوياً سبعة ملايين. وقد أغلق المعلم، وهو أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، أبوابه في آذار/مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشددا في بداية الجائحة.

وأعاد فتح أبوابه في أيلول/سبتمبر أمام عدد محدود من الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف نيسان/أبريل عقب بدء الموجة الوبائية الثانية التي ضربت البلاد وبلغت ذروتها في أيار/مايو.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة كوفيد-19، لا يُسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح. غير أن ذلك لم يثبط حماسة طلائع الزائرين في المكان.

وقالت البرازيلية ميليسا دالا روزا المقيمة في الهند "أنا سعيدة جدا لأني استطعت رؤية هذا المكان المذهل". وأضافت المرأة الأربعينية لوكالة فرانس برس "في الواقع، لم أستطع حبس دموعي عندما رأيته للمرة الأولى"، وكانت التجربة "خاصة جدا".

وأبدى المرشدون السياحيون، بينهم ساشين شارما، أملهم في عودة الزخم إلى أنشطتهم في الأيام المقبلة، بعدما حرم الإغلاق الطويل القطاع برمته، وهو أبرز محرك اقتصادي في أغرا، من الإيرادات.

ويشهد عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا تراجعا في الهند منذ أسابيع، ما شجع مدنا كبرى بينها العاصمة نيودلهي، والمركز المالي بومباي، على رفع القيود على التنقلات والأنشطة.

وسجلت الهند 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق بيانات وزارة الصحة. وكانت الإصابات اليومية تفوق 400 ألف في أيار/مايو في أوج الموجة الوبائية الثانية. وفي المحصلة، سجلت البلاد رسميا 379573 وفاة من أصل 29,63 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، غير أن خبراء كثر يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.