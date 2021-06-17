المصنفة الثانية عالميا نعومي أوساكا لن تشارك في بطولة ويمبلدون

تغيب اليابانية نعومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا عن بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أن كشفت مؤخرًا عن معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق، وفق ما أعلن وكيلها الخميس.

وقال في رسالة الى وكالة فرانس برس "نعومي لن تخوض غمار ويمبلدون هذا العام. تمضي بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة. ستكون جاهزة للأولمبياد ومتحمسة للعب أمام جمهورها على أرضها" في طوكيو.

وكانت أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى انسحبت بعد الدور الأول في رولان غاروس الفرنسية منذ قرابة أسبوعين بسبب تداعيات قرارها مقاطعة وسائل الإعلام.