في خطوة نادرة.. كوريا الشمالية تتبرعُ لماينمار بمبلغ 300 ألف دولار

تظهرُ بيانات للأمم المتحدة، نُشرت اليوم الخميس، أن حكومة كوريا الشمالية قدمت مساعدة مالية بقيمة 300 ألف دولار (250 ألف يورو) لميانمار عبر المنظمة الأممية، وهي المرة الأولى منذ 16 عاماً تمنح بيونغ يانغ مساعدات خارجية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن كوريا الشمالية كانت دفعت المساهمة المالية لصندوق ميانمار الإنساني في الرابع والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي.

ويسعى القائمون على المشروع الأممي إلى جمع نحو 276 مليار دولار (230 مليون يورو) لمساعدة ميانمار التي قُتل فيها مئات الأشخاص منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي والذي أطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، لتشهد البلاد بعدها حملة قمع دموي ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية، هذا فيما كانت جائحة كورونا تشهد انتشاراً بوتائر مرتفعة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ويجدر بالذكر أن المرة الأخيرة التي قدّمت فيها كوريا الشمالية مساعدة مالية عبر الأمم المتحدة كان في العام 2005 حين قدمت مبلغ 150 ألف دولار (125 ألف يورو) لمشروع أممي يهدف إلى مساعدة إندونيسيا والهند وتايلاند وماليزيا وجزر المالديف وسريلانكا، عقب تسونامي كان ضرب تلك البلدان في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2004.

وترتبط كوريا الشمالية مع ميانمار بعلاقات وديّة تعود إلى العام 1948 حين أصبحت الأخيرة دولة مستقلة، وتعدّ ميانمار في مقدمة الدول المستوردة لمنتجات كوريا الشمالية.