شاهد: إصابة 60 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وسكان مجمع سكني في برلين

أصيب ما لا يقل عن 60 شخصاُ خلال اشتباكات وقعت بين الشرطة وسكان بناية في العاصمة الألمانية برلين بعد رفضهم إجراء اختبار للسلامة من الحرائق أمس الأربعاء.

وقام حوالي 200 من سكان البناية بنصب حواجز بالشارع المطل عليها وأضرموا فيها النيران بشكل جزئي صباح أمس الأربعاء.

وكتب بعض من سكان البناية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد بدأ الدفاع عن ريغير94" في إشارة إلى اسم شارع ريغير الذي تقع فيه البناية ورقمها.

واستعانت الشرطة بالمركبات المدرعة وخراطيم المياه خلال محاولتاهم لتفريق المحتجين من السكان الذين هاجموا رجال الشرطة بإلقاء الحجارة والألعاب النارية صوبهم بالشوارع والأسطح المحيطة بموقع البناية.