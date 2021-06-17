شاهد: "ديزني لاند باريس" تفتح أبوابها للزوار بعد ثمانية أشهر من الإغلاق

افتتحت مدينة "ديزني لاند باريس" الترفيهية اليوم الخميس أبوابها للزوار بعد قرابة ثمانية أشهر من الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت شخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس وميني الزوار وسط العروض الموسيقية التي افتقدها رواد المدينة الترفيهية الأشهر في أوروبا.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء انتهاء إلزام ارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بكوفيد-19 في المناطق المفتوحة، إلا أن ديزني لاند باريس أبقت على الإجراء للوقاية من انتشار الإصابات بين زوارها ممن تتخطى أعمارهم الستة أعوام.

وشوهد الزوار أثناء التزامهم بارتداء الكمامات خلال زيارتهم لديزني لاند باريس.