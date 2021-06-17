خرج مناصرون لحزب "بالديراس من أجل الديمقراطية" المعارض في مسيرات بشوارع العاصمة أديس أبابا قبل بدء الانتخابات التشريعية.

ويتزعم الحزب الصحفي السابق والناشط الحقوقي إسكندر نيغا.

ومن المقرر أن ينتخب الإثيوبيون ممثليهم بالبرلمان الفدرالي المكون من 547 مقعداً يوم يوم 21 يونيو – حزيران القادم.