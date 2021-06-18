اسرائيل تقرض الفلسطينيين نحو مليون لقاح مضاد لكوفيد -19.. تعرف على السبب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستنقل إلى السلطة الفلسطينية نحو مليون ومئتي ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا والتي ستنتهي صلاحيتها قريباً، وذلك مقابل عدد مماثل من الجرعات ذاتها التي يتوقع أن يتسلّمها الفلسطينيون في وقت لاحق.

وكانت إسرائيل التي تمكّنت من تطعيم نحو 85 بالمائة من سكّانها البالغين، واجهت انتقادات لعدم مشاركة لقاحاتها مع 4.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ووفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، فإن إسرائيل ستعطي السلطة الفلسطينية نحو مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن صلاحية جميع جرعات اللقاح التي ستنقل للسلطة الفلسطينية سينتهي مفعولها قريبا.

وأضاف البيان أن السلطة الفلسطينية وافقت في المقابل على أن تعطي لإسرائيل عددا من جرعات لقاح فايزر من واحدة من شحناتها التي من المتوقع وصولها في وقت لاحق .

وكان وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هورويتز أعلن يوم أمس الخميس أنه سيتم نقل اللقاحات إلى الفلسطينيين بدلاً من اللقاحات التي كان من المفترض أن تنقلها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية في الربع الأول من عام 2022.

ومن جهته، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد في تغريدة له على "تويتر" أن بلاده واقفت على صفقة لتسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" إلى السلطة الفلسطينية.

وقال: "سنواصل البحث عن طرق فعالة للتعاون من أجل صالح شعوب المنطقة"، لكنّ الوزير لبيد لم يأت على ذكر أن تلك الجرعات باتت قاب قوسين أو أدنى من انتهاء صلاحيتها.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها بصدد الحصول على الإمدادات الخاصة بها من لقاحات "كوفيد-19" من خلال اتفاقيات مع شركات خاصة ومن خلال برنامج منظمة الصحة العالمية المخصص لمساعدة البلدان المحتاجة "كوفاكس"، ولم يتضح بعدُ ما إذا كان سيتم توفير جرعات "فايزر" المتوقعة من خلال هذا البرنامج الأممي، أو من خلال ترتيب آخر.

ويجدر بالذكر أن نحو 380 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ونحو 50 شخص في قطاع غزة تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علماً أنه تمّ في الضفة وغزة تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" توفي منهم 3545 حالة.