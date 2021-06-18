ثلاثة قتلى بينهم امرأة حامل وخمسة مفقودين في غرق مركب للمهاجرين بجزر الكناري

قضى ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل فيما اعتبر خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين إثر انقلاب لمركب مهاجرين في جزر الكناري على ما ذكرت فرق الإنقاذ الإسبانية يوم الجمعة.

وكان على متن المركب 49 شخصا عندما اصطدم بصخور قبالة شواطئ الجزيرة الشمالية، فيما تمكنت فرق الانقاذ من انقاذ 41 شخصا بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى مجاور في مدينة لانزاروت.

ووفقا لصحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، حلقت طائرة هليكوبتر تابعة لخدمة البحث والإنقاذ لسلاح الجو بحثا عن المفقودين طوال فترة ما بعد الظهر في شرق فويرتيفنتورا ولانزاروت كما استؤنف البحث عن المهاجرين من القارب المطاطي في الصباح دون العثور عليهم.

ووصل هذا الخميس حوالي 113 مهاجرا في زورقين منفوخين، عدت فرق الإنقاذ ستة أطفال منهم. وفي حادثة مماثلة في نفس المكان، غرق قارب كان يقل مهاجرين من أصل مغربي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مما أسفر عن مقتل ثمانية مهاجرين.