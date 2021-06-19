إسرائيل تعتبر أن انتخاب رئيسي في إيران يظهر "التزاما بالبرنامج النووي العسكري"

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت أن انتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيسا لإيران "ينبغي أن يثير قلق المجتمع الدولي"، معتبرا أن الرئيس الجديد "ملتزم بالبرنامج النووي العسكري" الإيراني.

ويتزامن فوز رئيسي مع استمرار المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني عبر أعادة الولايات المتحدة إليه بعدما انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وكتب المتحدث ليور هايات عبر تويتر أن رئيسي "ملتزم بالبرنامج النووي العسكري الإيراني الذي يتطور سريعا، وانتخابه يكشف بوضوح النوايا الخبيئة لإيران وينبغي أن يثير قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي".

واعتبر أيضا أن إيران انتخبت "رئيسها الاكثر تطرفا" منذ قيام الثورة الإسلامية العام 1979. وفاز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 61,95 بالمئة من الأصوات وفق النتائج النهائية التي أعلنت السبت، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

1/4 After the Supreme Leader effectively dictated to the Iranian public who they could choose, less than 50% of Iranian citizens eligible to vote have elected its most extremist president to date. pic.twitter.com/gYuBdUNMqx — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 19, 2021

4/4 More than ever, Iran’s nuclear program must be halted immediately, rolled back entirely and stopped indefinitely. Iran’s ballistic missile program must be dismantled and its global terror campaign vigorously countered by a broad international coalition. — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 19, 2021

ويواجه الرئيس الجديد الذي يتسلم منصبه في آب/أغسطس، تحديات أساسية أبرزها سوء الوضع الاقتصادي العائد بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.

ورغم انتمائه إلى تيار ينظر بعين الريبة إلى الدول الغربية، أكد رئيسي خلال حملته أولوية رفع العقوبات، وأنه سيلتزم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015.

وتتهم الدولة العبرية إيران بالسعي إلى حيازة القنبلة النووية، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة مؤكدة ان برنامجها بحت سلمي.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد هذا الأسبوع "علينا أن نستعد سريعا لعودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقوم بكل ما تستطيعه لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية".