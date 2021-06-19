إيطاليا تضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش على متن سفينة ترفع العلم الأميركي قبالة جزيرة صقلية

ضبطت الشرطة المالية الإيطالية أكثر من ستة أطنان (6.6 أطنان) من مخدر الحشيش على متن يخت شراعي يرفع العلم الأميركي قبالة الساحل الغربي لجزيرة صقلية يوم الجمعة.

وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال أفراد الطاقم، وهم ثلاثة أشخاص تبين أنهم مواطنون بلغار، وتم نقلهم إلى سجن باليرمو.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، رصدت طائرة مراقبة تابعة للشرطة المالية الإيطالية القارب وقامت بتتبعه أثناء قيامها بدوريات في غرب البحر المتوسط.

وكانت السفينة متجهة من بحر سردينيا باتجاه قناة صقلية.

وبعد الحصول على إذن يسمح بالصعود على متن السفينة من قبل السلطات الأميركية، تم إرسال سفينة دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى المنطقة للبحث والتحري.

واكتشف الضباط أن السفينة كانت تحتوي على عدد كبير من مكعبات الحشيش مخبأة داخل السفينة.

وبحسب تقرير الشرطة، إن قيمة المخدرات المضبوطة تقدر بحوالي 13 مليون يورو (15.4 مليار دولار أميركي).