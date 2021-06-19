الولايات المتحدة تأسف لحرمان الإيرانيين من "عملية انتخابية حرة ونزيهة" بعد إعلان فوز رئيسي

أعربت الولايات المتحدة السبت عن أسفها لأن الايرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال متحدث باسم الخارجية إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.