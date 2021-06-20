شاحنة تدهس مشاركين بمسيرة للمثليين في فلوريدا وتسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن سائق شاحنة أقدم على صدم عدد من الأشخاص كانوا متجمعين للمشاركة في مسيرة لمثليي الجنس في الولايات المتحدة السبت، ما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل.

والواقعة التي لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هجوما متعمدا، حصلت لدى انطلاق مسيرة المثليين التقليدية في مدينة ويلتون مانورز بفلوريدا (جنوب شرق)، قرب فورت لودرديل.

وقبِض على سائق الشاحنة وأودع الحبس الاحتياطي. وكانت الشاحنة في خط السَير نفسه مع آليات اخرى مشاركة في المسيرة، لكن سائقها زاد السرعة وصدم أشخاصا عدة، حسب "10 نيوز" وهي وسيلة إعلام محلية.

وقال رئيس بلدية فورت لودرديل دين ترانتاليس الذي كان حاضرا خلال العرض، إن رجلين على الأقل صدمتهما السيارة وتوفي أحدهما.

وأشار إلى ان الشاحنة استهدفت في الواقع سيارة عضو الكونغرس الديمقراطية ديبي ووسرمان شولتز التي كانت في داخلها، لكنها نجت في نهاية المطاف. وقال ترانتاليس "هذا هجوم إرهابي على مجتمع المثليين".