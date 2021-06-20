وفاة الناشطة الإماراتية المعارضة آلاء الصديق في حادث سير في لندن

أعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان اليوم الأحد وفاة الناشطة الإماراتية المعارضة لأبو ظبي آلاء الصديق أمس السبت في حادث سير في العاصمة البريطانية لندن.

وعاشت الصديق في بريطانيا كلاجئة سياسية بعدما جُردت هي ووالدها من جنسيتهما الإماراتية.

ونعى عدد من النشطاء العرب الصديق في تغريدات على موقع تويتر مثل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المعني بمنطقة الخليج ومقره سويسرا.

ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة الناشطة الحقوقية الشجاعة #آلاء_الصديق في #لندن وهي إبنة معتقل الرأي محمد الصديق. كانت آلاء صوتا حُرّا يدافع عن حقوق الإنسان والعدالة في كل مكان.

تعازينا الحارة لعائلتها ولأصدقائها ولكل الوسط الحقوقي.#آلاء_الصديق_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/ykprAGYgCW — المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) June 20, 2021

اليوم رحلت عن هذه الدنيا الباحثة الإماراتية القديرة والأخت الصادقة المدافعة عن العدالة الأستاذة #آلاء_الصديق@alaa_q بينما يقبع والدها محمد الصديق في سجون الإمارات سيئة السمعة.

أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين وأن يرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، وأن يفرّج عن والدها pic.twitter.com/yAdrscdkq8 — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 20, 2021

وشكك نشطاء معارضون للإمارات في السبب الحقيقي وراء حادث وفاتها، إلا أن منظمة القسط، التي ترأستها الصديق، أكدت أنه لا وجود لشبهة جنائية بالحادث.

ALQST can confirm that Alaa Al-Siddiq died in a car accident, and there is no suspicion of criminal cause.#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله — ALQST for Human Rights (@ALQST_En) June 20, 2021

في الوقت نفسه، ذكرت شخصيات إماراتية مقربة من أبو ظبي مثل الإعلامي حمد المزروعي والأكاديمية الإماراتية وفاء أحمد ضلوع جماعة الإخوان المسلمين في الحادث.

وقال المزروعي إن آلاء الصديق كانت بصدد طلب جواز سفر إماراتي من أجل العودة إلى بلادها.

عندما قررت الرجوع الى الوطن وقدمت طلب تجديد جواز السفر فجأه تعرضت لـ حادث سير ادى الى مقتلها … pic.twitter.com/WlnhP5ttSl — حمد المزروعي (@uae_3G) June 20, 2021

آلاء الصديق،

كانت ملف أسود يحمل أسرار وخبث الاخوان،

كما أنها ملف خطير يحمل أسرارا لدول اعتادت زعزعة أمن غيرها بملفات رنانة مثل حقوق الانسان ناشط حقوقي،

فهمهم لحقوق الانسان ان تكون ضد وطنك ووطنيتك،

هذه الدول ما أن علمت بعودة آلاء لحضن الوطن حتى اغتالتها.#آلاء_الصديق_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/4CV9uCfKVx — د.وفاء أحمد (@VipWafaa) June 20, 2021

ودافعت الصديق عن والدها محمد عبد الرازق الصديق المعتقل في أبو ظبي منذ عام 2012، ضمن حملة اعتقالات العشرات من أعضاء حركة الإصلاح التي اتهمتها السلطات بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم وهي القضية التي عرضت الإمارات لانتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش.

وعارضت آلاء الصديق سياسات إماراتية مثل غياب وجود برلمان ديمقراطي واستقدام السلطات للأجانب دون مشورة الشعب الإماراتي واتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وانتقلت الصديق للإقامة في قطر لمدة قبل أن تحط رحالها كلاجئة سياسية في لندن حتى وفاتها.