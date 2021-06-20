قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الأحد أنّ بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها الدولة الخليجية العام المقبل.

وقال المسؤول القطري في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية إنه بسبب "وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".

وأضاف "لذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم".

وتابع رئيس الوزراء "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة. وتعمل الدولة الخليجية حاليا على إعادة الحياة إلى طبيعتها مع التراجع عن بعض الإغلاقات التي فرضتها في وقت سابق لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء إنّ ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المسجّلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع.

وفي نيسان/ابريل، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح.

واستضافت قطر عددا من الأحداث الرياضية العالمية الهامة على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا في الأشهر الماضية.