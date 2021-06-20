باتت التونسية أُنس جابر اول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات في كرة المضرب، بفوزها الأحد في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتخوض جابر الأحد أيضاً نهائي الزوجي في الدورة نفسها حيث تلعب إلى جانب الأسترالية إيلين بيريز في مواجهة التشيكيتين لوسي هاراديشكا وماري بوزكوفا.

وفوز جابر الأحد هو ثمرة سنوات عمل طويلة وطموح "للفوز بدورة الغراند سلام" الذي بدأ في سنّ الثالثة في مدينة سوسة الساحلية (شرق تونس).

بدأت خطواتها الأولى بمركز النهوض بلعبة كرة المضرب في المدرسة مع مدربها آنذاك نبيل مليكة الذي أشرف عليها ما بين الرابعة والثالثة عشرة من عمرها.

التحقت جابر في عمر الثانية عشرة بالمعهد الرياضي بالمنزه بالعاصمة تونس والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في البلاد. وبدأ اسم اللاعبة التونسية يظهر في عام 2011 حين كانت بلادها تمر بثورة واستطاعت الفوز بدورة رولان غاروس للناشئات.