شاهد: ميدان تايمز يرحب بعودة عشاق اليوغا للاحتفال بالانقلاب الصيفي

شارك عشاق اليوغا في حدث سنوي يقام في الهواء الطلق على مدار اليوم في قلب ميدان تايمز في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويأتي احتفال هذا العام بالانقلاب الشمسي الصيفي والذي يتزامن مع إعادة إيقاظ المدينة بعد انتهاء إجراءات الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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