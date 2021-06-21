الصين أعطت مليار جرعة من اللقاحات ضدّ كوفيد-19 وتسجيل 17 إصابة جديدة

أعلنت الصين أن حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا تتقدم حيث وزّعت أكثر من مليار جرعة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة يوم أمس الأحد، من غير أن تحدد نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

وكانت حملة التطعيم في الصين تسارعت مؤخراً في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة بعد بداية بطيئة، إذ لم يُقبل الصينيون في البدء على تلقي اللقاح لأنه تمّ القضاء تقريباً على الفيروس في البلاد منذ أكثر من عام جراء اعتماد جملة من التدابير الصحية الصارمة لاسيماً الحجر الصحي الإلزامي.

ووفقاً للمعطيات الرسمية فإنه تمّ في الإجمال حقن 1.01 مليار جرعة في الصين، وهذا يمثل أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة والتي تجاوزت الجمعة الماضي عتبة 2.5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ويُسمح باستخدام أربعة لقاحات كلها صينية هي لقاح مختبر "سينوفاك" الخاص ولقاحان طورتهما شركة "سينوفارم" الحكومية العملاقة وآخر طورته شركة "كانسينو بايولوجيكس"، وقد يحصل لقاح بايونتيك الألماني على الضوء الأخضر في الأشهر المقبلة في الصين، خصوصاً بفضل اتفاق مع شريك محلي.

17 إصابة جديدة الأحد

من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للصحة يوم الإثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولاً من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية اليوم الإثنين، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء واحدة رُصدت في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91604 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.