موقع فيسبوك يطلق خدمات صوتية جديدة طال انتظارها

طرح موقع فيسبوك يوم الاثنين خدمات صوتية طال انتظارها لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف والتطبيقات الذكية، من بينها تفاعل صوتي مباشر وأداة جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ملفاتهم الصوتية المفضلة أثناء تصفح التطبيق.

وتكمن أهمية هذه الخدمات الجديدة مع احتدام المنافسة بين موقع فيسبوك والعديد من أقرانه من مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وسبوتيفاي وكلوب هاوس على جذب انتباه المبدعين في مجال الدردشات الصوتية.

وتم إطلاق خدمة "Live Audio Rooms" الجديدة من موقع فيسبوك لأول مرة يوم الاثنين في الولايات المتحدة للتواصل بين الأصدقاء أو الشخصيات العامة عبر الدردشات الصوتية المباشرة. إنها تشبه الخدمة الموجودة لدى "كلوب هاوس" و"تويتر سبايس"

في الوقت الحالي، يمكن للشخصيات العامة وصفحات محددة من موقع فيسبوك المحددة إنشاء قاعات صوتية مباشرة على نظام iOS. يمكنهم دعوة أي شخص يتابعهم، وشخصيات عامة أخرى تحمل شارة تم التحقق منها، ومستمعين أخرين للانضمام كمتحدثين.

سيتمكن أيّ مشغّل لخدمة "Live Audio Room" من اختيار مؤسسة غير ربحية أو هيئة تبرعات لدعمهم أثناء محادثتهم في الوقت الفعلي للمحادثة. يمكن أن تستوعب "الغرف الصوتية" ما يصل إلى 50 متحدث وعدد غير محدود من المستمعين.

إذا كان المستمع يستمتع بمحادثة ما، فيمكنه تقديم الدعم للمتحدثين عن طريق إرسال "نجوم" افتراضية إلى الشخصيات العامة، الذين يتلقون بدورهم مقابلا لذلك.

يقوم موقع فيسبوك أيضًا بطرح ميزة جديدة للبودكاست. يتضمن قائمة أولية من أشهر ما ينشر من بودكاست ويمكن للمستخدمين الاستماع إلى مجموعة مختارة من البودكاست على صفحات فيسبوك الخاصة بهم، أو في الصفحة العامة للموقع. سيكون الوصول إليها متاحًا أثناء تصفح المستخدمين عبر "miniplayer" الذي سيستمر في العمل حتى إذا تم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.