برلين توقف عالماً يشتبه بأنه يعمل كجاسوس لصالح موسكو

أعلن مدّعون فدراليون ألمان اليوم، الإنين، توقيف عالم روسي اتّهم بنقل معلومات حساسة من جامعة ألمانية إلى موسكو مقابل أموال، وقد تمّت عملية التوقيف الجمعة الفائت، بحسب ما أعلن الادعاء الألماني.

وأفاد المدّعون الفدراليون في بيان أنه تم توقيف المشتبه به، الذي تم التعريف عنه بإسم "إيلنور إن."، الجمعة للاشتباه بأنه "عمل لصالح جهاز استخبارات روسي منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2020 على أقصى تقدير".

وكان إيلنور إن يعمل كمساعد علمي في جامعة ألمانية.

إلى ذلك، ذكرت الشرطة الألمانية أنها كانت تراقب تحركاته منذ شهر تشرين الأول/نوفمبر 2020، حين اشتبهت بأنه تم توظيفه للعمل لحساب جهاز استخبارات روسي.