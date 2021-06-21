رئيس الوزراء الهندي يشيد بممارسة اليوغا ويصفها بـ"الدرع" ضد كوفيد-19

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اليوم العالمي لليوغا بممارسة هذه الرياضة، معتبراً إياها درعا يحمي من مرض كوفيدـ19.

وقال مودي إن اليوغا قدمت بصيص أمل إلى العالم، وهو يكافح جائحة فيروس كورونا، مبينا أنه عندما يتحدث إلى الأطباء باعتبارهم محاربين في الصفوف الأمامية ضد الوباء، فإنهم يقولون إنهم استعملوا اليوغا كدرع واق في المعركة ضد المرض.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لليوغا الذي اقترحه مودي وتبنته الأمم المتحدة سنة 2014، غالبا في الهند، ولكن يتم الاحتفال به أيضا في أنحاء أخرى من العالم.

وقد روجت وزارة اليوغا في الهند لهذه الرياضة وللأدوية العشبية، التي ازدهرت مبيعاتها لحماية والمصابين بالفيروس وعلاجهم.