إسرائيل تسمح بتصدير "محدود" للمنتجات الزراعية من غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأحد استئناف تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بشكل محدود، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة بين حماس والدولة العبرية.

واعتبارا من صباح الإثنين، أي بعد شهر على وقف إطلاق النار، وللمرة الأولى منذ الحرب الخاطفة، سيكون ممكناً تصدير منتجات زراعية "محدودة" من غزة عند معبر كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحسب ما أعلنت مساء الأحد وحدة "كوغات" الإسرائيلية المكلفة تنسيق الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت كوغات إن "هذا الإجراء المدني الذي نال موافقة على المستوى السياسي، مشروط بالحفاظ على الأمن"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتُخذ بعد "تقييم أمني".

ويخضع قطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة، لحصار إسرائيلي منذ أن تولت حركة حماس الإسلامية السلطة فيه عام 2007.

وبهدف تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الضفة الغربية المحتلة، أو حتى إلى الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية، يتوجب على المنتجين في غزة الحصول على إذن مسبق من إسرائيل.

وأقرّ وقف لإطلاق النار في 21 أيار/مايو أنهى حرباً استمرّت 11 يوماً بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط نحو 250 قتيلاً بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

وأطلقت حماس الأسبوع الماضي بالونات حارقة باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف جوّي على مواقع يشتبه في أنها تابعة للحركة في غزة، ما أثار مخاوف من استئناف الأعمال العدائية في حين تحاول مصر تعزيز الهدنة بين الطرفين.