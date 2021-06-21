كوفيد-19: قطر توضح شروطها لحضور المتفرجين كأس العام 2022

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن بلاده ستسمح فقط للمشجعين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيدـ19، بحضور مباريات كأس العالم العام المقبل.

وتجري قطر حالياً محادثات للحصول على مليون جرعة لتحصين الوافدين إلى البلد المنظم، في حال تأخرت جهود التلقيح العالمية. ولم تشر السلطات القطرية إلى اسم الشركة التي تعتزم أن تتسلم منها اللقاحات.

وقال مسؤولون قطريون إنهم يأملون في تنظيم نهائيات كأس عالم خالية من فيروس كورونا، وإنهم يخططون لإتاحاة لقاحات للوافدين غير المحصنين من المرض.

وتقوم قطر بتطعيم مواطنيها والمقيمين على أراضيها بلقاح فايزرـ بيونتك ولقاح موديرنا، وقد ناولت حوالي مليونين و800 ألف جرعة لنحو نصف السكان.

وتستضيف قطر مونديال 2022 الذي يستغرق أربعة أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول السلطات القطرية إنها أنهت تحديث وتشييد عدد من الملاعب، بينما ماتزال الأشغال مستمرة في ثلاثة ملاعب من بينها ملعب لوسيل، الذي سيستضيف المقابلة النهائية لسنة 2022، وقد بلغت فيه الأشغال نسبة 90 في المئة.