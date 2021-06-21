السجن 10 و6 سنوات لمصريتين مؤثرتين على تيك توك بتهمة الاتجار بالبشر

قضت محكمة مصرية بسجن شابتين مؤثرتين على تطبيق "تيك توك" بتهمة "الاتجار بالبشر"، حسب ما قال محامي إحداهما الاثنين، بعد 6 أشهر من تبرئتهما من قضية اتهمتا فيها بالتعدي على قيم المجتمع.

وقال صابر سكر محامي مودة الأدهم لوكالة فرانس برس إن محكمة جنايات القاهرة قررت الأحد "معاقبة مودة بالسجن ست سنوات .. بقي لها فقط الطعن بالنقض في الحكم". وأضاف: "أما حنين حسام (فحكم عليها) بعشر سنوات سجن غيابيا كحكم تهديدي لعدم حضور جلسات المحاكمة"، مشيرا إلى إعادة اجراءات النظر بالقضية حال حضورها.

ويرى سكر أن: "معاقبة المتهمتين تتم على وقائع سبق الفصل فيها ونظرها في المحكمة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن قضية الاتجار بالبشر تحمل الاتهامات التي برئتا منها في كانون الثاني/يناير الماضي مثل "افساد الحياة الأسرية والحض علي الرذيلة وتحريض الفتيات علي ارتكاب الفاحشة".

عشر نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020

وأوقفت الطالبة حنين حسام في نيسان/أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمتتبعيها البالغ عددهم 1,3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بشهر واحد، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اُعتبرت فاضحة. وكلاهما من بين عشر نساء مؤثرات ألقي القبض عليهن في عام 2020 بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في الدولة المحافظة.

والأسبوع الماضي، دانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر حكم محكمة بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 6400$) على امرأة وابنتها "تحت دعاوى التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الدعارة" بسبب عرضهما فيديوهات على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي. وطالبت المؤسسة الحقوقية المستقلة على موقعها الرسمي "بوقف الملاحقات القانونية للسيدات على خلفية نشر محتوى على الإنترنت".