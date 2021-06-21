العالم يشهد أسوأ "سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان" (الأمم المتحدة)

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، الإثنين إلى "تحرّك منسّق" للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي شهده العالم منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص إلى الوضع في الصين وروسيا وإثيوبيا.

وقالت باشليه في مستهل انعقاد الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "من أجل التعافي من سلسلة الانتكاسات لحقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وتحرّك منسّق".

وأعربت باشليه عن قلقها حيال تواصل ورود تقارير عن "انتهاكات خطيرة" في إقليم تيغراي الإثيوبي تمارسها كافة أطراف النزاع، بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة للقوات الإريترية.

وقالت باشليه "أشعر بقلق عميق حيال تواصل ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد المدنيين تمارسها جميع أطراف النزاع"، مشيرة إلى وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقالات وعنف جنسي ضد الأطفال كما البالغين وعمليات نزوح قسري".

في الشأن الروسي، عبرت باشليه عن "استيائها" من تقويض روسيا الحقوق الانتخابية، مضيفة أن بعض الخطوات التي اتخذها الكرملين تقوض حق التعبير عن الآراء المعارضة والمشاركة في الانتخابات الروسية المقبلة.

وقالت باشليه "أشعر بالاستياء من الإجراءات الأخيرة التي تقوّض بدرجة إضافية حق الناس في التعبير عن وجهات نظر معارضة وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر"، داعية موسكو إلى المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية والالتزام بالمعايير الدولية.