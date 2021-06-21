فيديو | تدريبات بالذخيرة الحية والمتفجرات لإحدى أكبر حاملات الطائرات الأميركية

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" أنهت مجموعة من التدريبات العسكرية، تحاكي حرباً واقعية حيث تتعرض لهجمات بالذخيرة الحية والمتفجرات.

وتجري البحرية الأميركية دائماً مثل هذه الاختبارات للتأكد من جهوزية أساطيلها، ولرؤية إذا ما كانت السفن قادرة على تحمل هذا النوع من الظروف التي قد تواجهها أثناء المعارك الحقيقية.

حاملة الطائرات جيرالد فورد عندما أنزلت في المياه لأول مرة في 2017 البحرية الأميركية

ووضعت حاملة الطائرات التي تحمل اسم الرئيس الـ38 للولايات المتحدة في الخدمة في عام 2017، خلال عهد إدارة دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها الأولى في الخارج بحلول 2023.

وتعتبر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" من الأكبر لدى الجيش الأميركي، وكلّفت صناعتها نحو 12 مليار دولار.