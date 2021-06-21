فيديو | الشرطة الهندية تمارس اليوغا بمناسبة اليوم العالمي للرياضة

قام عدد من أفراد شرطة الحدود الهندية-التبتية، بممارسة اليوغا في منطقة جبال الهيمالايا الثلجية الواقعة بالقرب من الحدود بين الهند والصين للاحتفال باليوم العالمي لليوغا.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضرورة التزام تدابير الوقاية ضد فيروس كورونا لهذا اليوم ومدح هذه الرياضة واصفاً إياها بـ"الدرع" المضاد لكوفيد-19.

وأعيد فتح الحدائق العام هذا الإثنين في الهند.

كما تم فتح مراكز التطعيم بعد فترة من الانقطاع بسبب النقص الحاد في اللقاحات، عندما كانت الهند تصارع موجة شرسة من الوباء في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضي.

وتهدف الحكومة الهندية إلى تطعيم كل البالغين في الهند والبالغ عددهم 1.1 مليار بحلول نهاية العام.

يجدر بالذكر أن الاحتفال بيوم اليوغا العالمي اقترحه مودي واعتمدته الأمم المتحدة بدأ في21 حزيران/ عام 2014.