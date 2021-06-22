"يويفا" يرفض طلب ميونخ الألمانية إضاءة ملعب المدينة بألوان قوس قزح

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب مجلس مدينة ميونخ الألمانية، الخاص بإضاءة ملعب نادي المدينة بألوان قوس قزح، وذلك خلال مباراة ألمانيا النهائية لدور المجموعات أمام المجر في بطولة أوروبا لكرة القدم الجارية.

وقال مجلس الإدارة إنه يتفهم النية من وراء الاقتراح، ولكن عليه أن يرفض الطلب بسبب سياقه السياسي.

وجاء طلب عمدة ميونخ الصادر باسم مجلس المدينة تعبيراً عن الاحتجاج ضد قانون، وافق عليه البرلمان المجري الأسبوع الماضي، وهو قانون يمنع مشاركة أي محتوى يتطرق إلى المثلية الجنسية أو تغيير الجنس مع القاصرين.

وقد استنكرت مجموعات حقوقية نص القانون، واعتبرته تمييزاً ضد المثليين والمتحولين جنسياً.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يعتقد أن محاربة التمييز لا يمكن أن تكون إلا بالتعاون الوثيق مع الآخرين، واقترح الاتحاد أن تضيئ مدينة ميونخ الملعب بألوان قوس قزح في يوم 28 من الشهر الجاري، الموافق لاحتفال المثليين والمتحولين جنسياً السنوي، أو خلال الأسبوع المخصص لهذه المناسبة في ميونخ بين 3 و 9 تموز/يوليو المقبل.