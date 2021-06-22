فيديو | بوتين يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلاً من الزهور (باقة من الورود في الحقيقة) على ضريح الجندي المجهول، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثمانين لغزو ألمانيا النازية لروسيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها بعد وضع إكليل الزهور على القبر: نفعل وسنفعل كل شيء من أجل بلدنا، وطننا، ليكون على الدوام أمة عظيمة وقوية. سنكون على الدوام ممتنين للمنتصرين الذين نالوا الخلود، لأولئك الذين وهبوا الحياة والسلام للأجيال القادمة.

وانضم قدامى جنود الحرب العالمية الثانية إلى بوتين في المراسم التي أقيمت بالقرب من جدران الكرملين.

غزا النازيون الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو/حزيران عام 1941، وقتل حوالي 27 مليون شخص فيما تطلق عليه روسيا اسم "الحرب الوطنية العظمى".

ويتم الاحتفال بيوم النصر الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، أما روسيا تحتفل به في 9 مايو/ أيار ويعتبر من أهم الاحتفالات العلمانية في روسيا.