بالفيديو: لعبة الكرة القديمة لتعزيز الهوية الثقافية لشعوب المايا

يمارس سكان شعوب المايا لعبة كرة قديمة متوارثة من حضارتهم، وعلى اللاعبين استخدام الورك فقط لضرب الكرة. وتأمل شعوب المايا في غواتيمالا "تعزيز الهوية الثقافية للشباب" من خلال إعادة إحياء الألعاب التراثية.
هناك 11 فريقا لكرة القدم، بما في ذلك فريق نسائي وتشارك الفرق عادة في بطولة تتزامن مع الانقلاب الشمسي وبطولة أخرى تقام عادة في سبتمبر/ أيلول وتعتبر بمثابة تصفيات لبطولة أمريكا الوسطى التي ستقام بين 2 و5 ديسمبر/ كانون الأول في المكسيك.
يبلغ عدد أفراد شعوب المايا، أكثر من 6 ملايين شخص، يتحدثون أكثر من ثمانية وعشرين لغة من لغات المايا الباقية، ويقيمون مثل أسلافهم في جنوب شرق المكسيك، وكل غواتيمالا وبليز، والأجزاء الغربية من هندوراس والسلفادور.
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