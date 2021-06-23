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احتفالات رأس السنة الأنديزية الجديدة في بوليفيا

استقبل آلاف البوليفيين من السكان الأصليين، العام الجديد لجبال الأنديز فجر يوم الاثنين، والذي يرمز إلى الدورة الزراعية الجديدة.

وكما هو معتاد، أقيم الاحتفال الرئيسي في مجمع تيواناكو الأثري، على بعد 75 كم من لاباز، حيث كان الرئيس لويس آرس حاضرا مع بعض الوزراء.

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وقال الرئيس في الاحتفال: "نأتي إلى تيواناكو بتواضع كبير وباحترام أكبر لأجدادنا، نتمنى في العام الجديد في جبال الأنديز الكثير من الصحة للشعب البوليفي".

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