أعلن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها الأربعاء أن المتحورة دلتا ستشكل 90% من إصابات كوفيد الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية آب/أغسطس.

وقال المركز في مذكرة إنه في حين أن متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليًا، تتوقع نمذجات الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع آب/أغسطس و90% في نهاية ذاك الشهر.